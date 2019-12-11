أرامكو.. أكبر شركة مدرجة في العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع بدء تداول أسهم أرامكو بالبورصة السعودية، اليوم الأربعاء، تجاوزت قيمتها السوقية نحو 1.88 تريليون دولار، وهذا يجعلها أكبر شركة مدرجة في العالم، لتزيح بذلك عملاق التكنولوجيا الأمريكية أبل من عرشها الذي تربعت عليه لسنوات.

وفتح سهم أرامكو السعودية على ارتفاع بنسبة 10% في أول أيام تداوله ببورصة الرياض، اليوم، مقتربا من تقييم بـ2 تريليون دولار، وهو السعر الذي كان يسعى إليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وبلغ سعر السهم بعد ثوانٍ من بدء تداوله 35,2 ريال سعودي (9,4 دولار) بزيادة 3,2 ريال (0,85 دولار) على السعر الرئيسي؛ ما يرفع قيمة الشركة في يومها التاريخي هذا من 1,71 تريليون دولار إلى 1,88 تريليون دولار.

يعطي هذا عملاق النفط المملوك للدولة قيمة سوقية عند نحو 1.88 تريليون دولار؛ ما يجعلها بفارق مريح أكبر شركة مدرجة في العالم من حيث القيمة، على الرغم من أنها ستكون صاحبة واحد من أصغر معدلات "الأسهم حرة التداول" عند نحو 1.5% فقط.

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والقيمة السوقية تفوق 6 أمثالها لشركة النفط الأمريكية الكبرى إكسون موبيل، وأكثر من ضعف حجم الناتج المحلي الإجمالي السنوي للسعودية، ومتقدمة بفارق كبير عن القيمة السوقية لعملاق التكنولوجيا الأمريكي أبل البالغة نحو 1.2 تريليون دولار.

وبداية جلسة التداولات، قالت رئيسة مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية "تداول"، سارة السحيمي، اليوم الأربعاء، إن أرامكو ستصبح أكبر شركة مدرجة في العالم مع بدء تداول أسهمها في بورصة المملكة اليوم.

وأضافت، في مناسبة خاصة بالطرح العام الأولي للسهم في البورصة بالرياض، أن تداول ستصبح أيضا إحدى أكبر البورصات في العالم بفضل إدراج أرامكو.

ويعزز اكتتاب أرامكو في السوق المحلية موقع السوق المالية السعودية "تداول"، التي تصبح من بين أكبر 10 أسواق عالمية.