محمد الشرنوبي يخطب مديرة أعمال أنغام.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأ الفنانُ المصري محمد الشرنوبي جمهورَه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مساء الأربعاء بخبر خطوبته من راندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام.

ونشر محمد الشرنوبي عبر إنستغرام مجموعة صور من حفل الخطوبة، جمعته بخطيبته والمقرّبين وعلّق قائلًا:"مبروك علينا يا حبيبتي .. ربنا يقدرني وأسعدك وأعرف أخليكي على طول مبسوطة.. ربنا يخليكي ليا".

وتفاعل عددٌ كبيرٌ من الجمهور مع الصور، وجاءت معظم التعليقات مُنصبةً حول رد فعل خطيبته السابقة ومديرة أعماله سارة الطباخ فور علمها بخبر خطبته.

وفي الشأن الفني كان محمد الشرنوبي قد كشف عن السبب الرئيسي وراء خروجه من فيلم شرط 6، مؤكدًا أن الأمر خاص برؤيته أن الشخصية التي يلعبها في الفيلم ليست مناسبةً له بالإضافة إلى أنه لم يُحب الفيلم وشعوره بأن هناك مساحة كبيرة وعدم توافق بينه وبين شركة الإنتاج.

وأعرب خلال لقاء تليفزيوني، عن سعادته الكبيرة بردود الأفعال على حكاية “ماتيجي يا مليجي” التي تم عرضها ضمن أحداث مسلسل “نصيبي وقسمتك”، قائلًا: "مبسوط أنه فيديوهات صغيرة من الحلقة بتطلع تريند على يوتيوب ومبسوط أن الرسالة اللي تعبنا 6 أيام تصوير وصلت بشكل كويس وفي ناس اتبسطت وفي ناس، وكان عندهم نفس مشكلة حسن كلموني وشكروني وقالولي شكرًا أنك خليت عندنا أمل، ودي اهم حاجة في حياتي".

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من جهة أخرى، يقوم محمد الشرنوبى، الآن بتصوير دوره فى فيلم بنات ثانوي وهو من إنتاج أحمد السبكي ومن تأليف أيمن سلامة ومن إخراج محمود كامل.

"بنات ثانوي" تدور أحداثه حول 5 فتيات في مرحلة الثانوية العامة، ويعرض ما يحدث لهن خلال رحلتهن في البحث عن ذاتهن في مرحلة المراهقة.

الفيلم بطولة محمد الشرنوبي، جميلة عوض، مي الغيطي، وهدى المفتي، وهنادي مهنا، ومايان السيد، وميدو عادل، وكريم قاسم، ومحمد مهران.