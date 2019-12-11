أحمد البدري: لم نواجه صعوبةً في دور حورية فرغلي.. ويُحذّر الأهالي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كشف المخرج المصري أحمد البدري، كواليس موافقته على العمل في فيلم "استدعاء ولي عمرو" المقرّر طرحه في دور العرض قريبًا، مشيرًا إلى أنه أحب الفكرة والرسالة التي يوجهها العمل، وهي ضرورة تربية الأبناء بطريقة سليمة.

وقال البدري في لقاء مع "فوشيا": "الفيلم يوجه إنذارًا للأهالي بضرورة الحرص على أبنائهم والخوف عليهم وتربيتهم بشكل سليم حتى لا يصل الموضوع لاستدعاء ولي الأمر".

وعن مشاركة الفنانة حورية فرغلي في الفيلم ومدى مواجهتها لأية صعوبات في التعامل مع تصويرها بسبب عملية التجميل التي أجرتها في أنفها وتركت أثرًا لديها، قال: "لم نواجه أي صعوبات في ذلك، وهذه فرصة جيدة لكي أشكر مدير التصوير الذي اختار كادر تصوير مناسب لحورية".

وبسؤاله عن كيفية إقناعه الفنانة سماح أنور بالمشاركة في الفيلم رغم غيابها لسنوات عن السينما، قال: "عرضت عليها الفكرة وقلت لها إننا نريد توجيه رسالة ودورك من 4 لـ5 مشاهد، فقالت لي أنا معاك يا أحمد".

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وأضاف: "عندما وقفت أمام الكاميرا شعرت أنني أعمل معها في أخو البنات ذلك العمل الذي تعاونّا فيه سويًا ومر عليه سنوات طويلة".

وعن جديده الفني، قال: "نحضر لفيلم جديد مع الفنان أحمد آدم، والمنتج أحمد السبكي، سيناريو علاء حسن وهو في مرحلة الكتابة حاليًا".

يُذكر أن معظم مشاهد فيلم "استدعاء ولي عمرو" تم تصويرها في مدينة العين السخنة، ويشارك في بطولته حورية فرغلي ومحمد عز ومحمد لطفي وسماح أنور، وانتصار ومي كساب، وهو من إنتاج شركة الفارس.

أحمد البدري هو مخرج مصري، خريج المعهد العالي للفنون المسرحية قسم إخراج وتمثيل سنة 1977، بعدها تخرّج في المعهد العالي للسينما قسم إخراج سنة 1985، في البدايات شارك كممثل في عدة أعمال مثل (صيام صيام، ليلة القبض على فاطمة)، قبل أن يشارك كمساعد مخرج في العديد من الأعمال، قبل أن يخوض تجربة الإخراج منفردًا لأول مرة، من خلال فيلم "غاوي حب" عام 2005، ثم فيلم "لخمة راس" في العام التالي، لتتوالى أعماله بعد ذلك، والتي من أبرزها "كيد النسا، عمر وسلمى 2، غش الزوجية".