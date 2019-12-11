فنانون وقعوا في فخ "الإعلانات الوهمية" بدون قصد أبرزهم أحمد ماهر

مع إعلان جهاز حماية المستهلك ووزارة الصحة، عن مخالفة منتج التخسيس "أبليكس" للمواصفات، الذي انتشرت إعلاناته التلفزيونية على مدار العامين الماضيين، بالإعلان الشهير "لو راجل كل"، الذي قدمه النجم أحمد ماهر، وداهمت على إثر ذلك مباحث الجيزة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتموين، مقر الشركة، فتح الجمهور النار على النجوم المشاركين في الترويج لمنتجات وهمية.

ونرصد في السطور التالية، أبرز الفنانين الذين وقعوا في فخ تقديم إعلانات خداع الجمهور بمنتجات وهمية، بقصد أو دون قصد.



أحمد ماهر "لو راجل كُل"

البداية مع الفنان أحمد ماهر، الذي كشف في فيديو قديم له تداوله رواد التواصل الاجتماعي، تحدث فيه عن المنتج قائلاً: "إيه العيب في الإعلان، لما أنا أثمن مجهودات مصرية، الاختراع مصري والمنتج مصري والمخترع مصري، ليه مساندوش".

وتابع: "أنا مش بستخدمه، أنا بروح سنتر للتخسيس، ومستمر على الأجهزة، لو أخدت المنتج ده هبقى شبح، وأنا بحب الأكل".



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إيهاب توفيق "Good bye diabetes"

في عام 2016، أعلن رئيس جهاز حماية المستهلك، توجيه الاتهام للفنان إيهاب توفيق، بعد اشتراكه بالأداء التمثيلي في إعلانات منتج يدعى "Good bye diabetes"، زعمت الشركة المنتجة له أنه منتج أمريكي يعالج السكر، وحاصل على ترخيص من وزارة الصحة السعودية، على خلاف الحقيقة.



هالة فاخر "صيانة الغسالات"

وأحال جهاز حماية المستهلك، إحدى القنوات الفضائية إلى النيابة، لعدم التزامها بتطبيق قانون حماية المستهلك، وعدم مراعاة مصالح المستهلكين، بعد الإعلان عن مركز صيانة ادعى أنه مركز الصيانة الوحيد المعتمد لإحدى منتجات الغسالات، واختار الفنانة هالة فاخر كوجه دعائي له.



حجاج عبد العظيم "أونست"

الفنان حجاج عبد العظيم، شارك في حملة دعائية لشركة "أونست" العقارية، ولكنه فوجئ بعدها بدعوى قضائية مستعجلة لـ"إشهار إفلاس" الشركة، وذلك لتقاعسها عن سداد مديونياتها، كما طالبت الدعوى بالحجز على أموال ومنقولات وممتلكات وأرصدة الشركة.



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