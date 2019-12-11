رامي صبري يكشف تفاصيل حفله في رأس السنة

يحتفل النجم رامي صبري، مع جمهوره بالعام الجديد بحفل غنائي ضخم، يوم 31 ديسمبر، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ويقدم رامي صبري، خلال حفله، باقة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، فضلا عن أغنيات ألبومه الجديد "فارق معاك".

يذكر أن رامي صبري، فاز منذ يومين بجائزة أفضل ألبوم غنائي "فارق معاك"، في مهرجان نجم العرب.

وحقق ألبوم "فارق معاك"، نجاحاً كبيراً منذ طرحه، حيث تصدر مؤشرات البحث في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فضلاً عن تصدره الألبومات عبر موقع "آي تيونز"، وضم 12 أغنية، وهم "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنساني"، و"قولت اللي عندي"، و"هو في كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمي"، و"فارق معاك".

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