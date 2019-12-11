مهرجان "إيجي فاشون"يكرم المخرج محمد حمدي و منى ممدوح الخميس المقبل

أعلنت اللجنة العليا لمهرجان “إيجي فاشون” برئاسة أحمد العزبي، تكريم المخرج محمد حمدي، والفنانة منى ممدوح وذلك ضمن تكريمات المهرجان يوم الخميس المقبل.

وكشف العزبي، أسماء المصممين المشاركين في الفاشون، وهم مصمم الأزياء المصري عمرو البنا، مصممة الأزياء السعودية سناء أبو حجر، مصمم الأزياء المصرى محمد شهبندر، مصممة الأزياء السعودية إيمان حاسن، مصمم الأزياء المصرى محمد كمال، خبيرة التجميل التركية نسرين ياوز، خبيرة التجميل السعودية ألمها، خبيرة التجميل السعودية نادية محي الدين، هير ستايل اليمنيه فاتن علي، خبيرة التجميل الفلسطينية حنين أبو ليلى خبيرة التجميل السعودية نهلة الجمال.

وقال العزبي، إنه سوف يتم تكريم عدد من نجوم الفن والإعلام الذين قدموا أعمالا ذا قيمة وهادفة للمجتمع في جميع المجالات، مشيرا إلي أن هذه الدورة سوف تكرم بعض أسماء من نجوم الفن الراحلين أبرزهم: الفنان فاروق الفيشاوي، والفنان طلعت زكريا، والفنان هيثم أحمد ذكي، الفنان عزت أبو عوف الفنان، شعبان عبدالرحيم.

يذكر أن الدورة الخامسة سوف تقام يوم 12 و13 الشهر الجاري بأحد فنادق القاهرة.

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