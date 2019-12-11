ترتيب أفلام موسم الشتاء في "البوكس أوفيس"

القاهرة – لايف ستايل تشهد قاعات العرض السينمائية في هوليوود موسم أفلام الشتاء، حيث تتصارع ثلاثة أفلام على حصد المزيد من الإيرادات. ونرصد ترتيب هذه الأفلام من حيث الصدارة في الـ«بوكس أوفيس» على مستوى العالم. احتفظ فيلم الرسوم المتحركة "فروزن 2" بصدارة إيرادات السينما بأمريكا الشمالية للأسبوع الثالث على التوالي محققا 34.7 مليون دولار. وجاء فيلم الجريمة والإثارة والكوميديا "نايفز أوت" المرشح للجولدن جلوب كأفضل فيلم كوميدي، بالمركز الثاني مسجلا إيرادات بلغت 14.2 مليون دولار. والفيلم بطولة دانيال كريج وكريس إيفانز وأنا دي أرماس وجيمي لي كورتيس ومايكل شانون ومن إخراج ريان جونسون. Advertisements وأستقر فيلم الحركة والسيرة الذاتية "فورد في فيراري" في المركز الثالث بإيرادات بلغت 6.5 مليون دولار. والفيلم بطولة مات ديمون وكريستيان بيل وجون بيرنثال وكاترينا بالف ومن إخراج جيمس مانجولد. قد يهمك ايضاً: فيلم "فروزن2" يحتفظ بصدارة إيرادات السينما فى أمريكا الشمالية "فروزن 2" يتصدر إيرادات السينما في أميركا الشمالية مطلع الأسبوع

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