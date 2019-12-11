شكرا لقرائتكم خبر عن إيميليا كلارك تدعو جمهورها لمشاهدة فيلم "for sama".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت النجمة العالمية ايمليا كلارك، متابعيها عبر انستجرام، بحضور فيلم "for sama"، ودعمه، وهو فيلم توثيقى عن الحرب فى سوريا.

وقالت نجمة مسلسل " game of thrones"، الشهيرة، عبر انستجرام :" هذا الفيلم يدور حول الحياة والموت والفضاء الهش بين حياة البشر، والتنفس والبقاء، هذان هما معجزات الحياة الحقيقية".

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وتابعت :"يرجى مشاهدة ودعم هذا الفيلم الرائع".



ايميليا كلارك

وكانت الممثلة العالمية إيميليا كلارك، صاحبة شخصية دينيريس تايجريان الشهيرة، ألقت اللوم على القائمين على مسلسل الخيال العلمى Game of thrones، لإداء المشاهد العارية التى جسدتها فى المواسم الأول من السلسلة الشهيرة.



إيميليا كلارك

وفى تصريحات جديدة للممثلة صاحبة الـ33 عامًا، أكدت فيها أن القائمين على المسلسل هم السبب وراء تكثيف مشاهد العرى فى المواسم الأولى والتى لم يتم تحذيرها مسبقًا بوجودها بكثافة فى الحلقات، مضيفة أنها قبلت مشاهد العرى كونها فى بداية حياتها المهنية والتى كانت تبلغ من العمر آنذاك 23 عامًا.