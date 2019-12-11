شكرا لقرائتكم خبر عن أنفث النيران.. الصفحة الرسمية لـ GOT تهنئ أعضائها بالترشح لجوائز الـ SAG والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الصفحة الرسمية للمسلسل الأسطورى Game of Thrones، على تهنئة طاقمها بالترشح لحصد جائزة نقابة ممثلي الشاشة الأمريكية SAG لعام 2020.

وبعبارة "دريكاريس" التي تعني أنفث النيران الشهيرة في اللغة الفالرية، هنأت الصفحة الرسمية طاقمها وكتبت "تهانينا إلى طاقم عمل Game of Thrones، على ترشحه للأداء المتفوق كأفضل عمل درامي في الـ SAG".

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.