"صحصح لما ينجح" يعود من جديد على مسرح العرائس غدًا الخميس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمد نور، مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس التابعة للبيت الفنى للمسرح، إن العرض المسرحي "صحصح لما ينجح" من إنتاج الفرقة يعود من جديد ليُقدم على خشبة مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة ابتداء من غدٍ الخميس في تمام السادسة والنصف مساء، ليستمر أيام الخميس والجمعة من كل أسبوع.
يذكر أن عرض "صحصح لما ينجح" يعد من تراث مسرح القاهرة للعرائس، حيث تم إنتاجه أول مرة عام 1963، ويتم إعادة العرض بنفس الألحان والأشعار مع إضافة الروح العصرية ليلائم التغيرات التقنية المعاصرة، العرض من تأليف وأشعار صلاح جاهين، ألحان محمد فوزى، إخراج الراحل صلاح السقا، إشراف عام محمد نور.
صحصح لما ينجح
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