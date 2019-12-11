شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف موعد حفل الفنانة كارمن سليمان فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة الشابة كارمن سليمان، لإحياء حفل فنى ضخم فى السعودية، منتصف شهر ديسمبر الجارى.

وقالت كارمن عبر تويتر: "حبايبى فى السعودية، فى انتظاركوا يوم 15 ديسمبر فى ليالى الدراعة، متحمسة جداً انى أشوفكوا ونقضى وقت حلو ونولعها موسم الرياض".



كارمن سليمان

وتستعد المطربة كارمن سليمان لتخطو أولى خطواتها نحو العالمية بتجربة غنائية جديدة كليًا، تظهر خلالها بشكل موسيقى غير متوقع، إبان تعاقدها مع واحدة من أشهر شركات الإنتاج العالمية.

وتعاقدت كارمن رسميًا مع شركة عالمية تتولى مهمة إنتاج عدة أعمال غنائية جديدة، وتطلق أول أغنية يوم الخميس المقبل فى سهرة مميزة تشهدها القاهرة، بحضور أصدقائها المقربين ورفقاء مشوارها الفنى من فنانين وملحنين وموزعين وموسيقيين والعائلة والأصدقاء المقربين.