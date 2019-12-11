الحب أقوى من الشكل.. زواج جوليا روبرتس ودانى مودر ليس مهدد بعد فقدان وزنها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحولت النجمة العالمية جوليا روبرتس محط للشائعات، حيث أكدت بعض التقارير أن زواج روبرتس البالغة من العمر (52 عام ) والذي استمر لمدة 17 عاما من داني مودر هو الآن علي المحك، حيث هاجمت بعض التقارير مظهر النجمة الشهيرة، إلا أن موقع " جوسيب كوب " المتخصص في الكشف عن الشائعات و التحقق منها أكد أن علاقة روبرتس بزوجها مستقرة و قوية وجاء خبر الخلافات بين داني وجوليا متكرر إلا أن كل مرة الموقع يتواصل مع المقربين من النجمة الشهيرة والذي ينفي تماما ما يتردد.
بدأت الشائعة بنشر مجلة " NW " بنشر تقرير يؤكد ان جوليا روبرتس تحاول جاهدة أن تحافظ علي زوجها لمدة 17 عام ، وبينما اشار مصدر للمجلة أن الممثلة بدت "هزيلة للغاية وهشة" وهو ما ظهر بوضوح بصور التقط لها خلال نزهتها الأخيرة في لوس أنجلوس ، وأن رفاقها "يشعرون بالرعب من مدى النحافة التي وصلت لها خلال الشهرين الماضيين و هو ما ظهر تماما علي ملامحها وخاصة بظهور العظام بمنطقة الخد" .
واضاف المصدر أن جوليا مقتنعة ان داني خلال تصويره أي من الاعمال أنه سيجد امرأة اخرى، و هو ما يسبب لها القلق والخوف .
جوليا روبرتس علي الغلاف
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