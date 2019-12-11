شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة معاشات أعضاء نقابة الموسيقيين بدءا من يناير القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد مجلس نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هانى شاكر فى اجتماعه الذى انتهى فى ساعة متاخرة من مساء أمس زيادة قيمة معاشات أعضاء الجمعية العمومية بقيمة ١٠ ٪ بداية من شهر يناير القادم. وناقش الاجتماع جميع الميزانيات السابقة التى لم تناقش وجميع البنود الواردة فى الميزانية الحالية، وقام النقيب والمجلس بتوجيه الشكر والثناء للفنان منصور هندى رئيس لجنة العمل للمجهود الذى قامت به اللجنة خلال الفترة الاخيرة من هيكلة للجنة العمل وزيادة فى ايراداتها. Advertisements وشدد نقيب الموسيقيين الفنان هانى شاكر على أن مجلس النقابة الحالى يبذل أقصى ما فى وسعهم لتحقيق صالح الأعضاء وحل كافة مشكلاتهم وعلى رأسها معاش وودائع النقابة ومشروع العلاج. وتوجه شاكر بالشكر لكافة أعضاء المجلس والجمعية العمومية على جهودهم، مؤكدا أن الأيام القادمة ستشهد تطورا فى العمل النقابى بما يصب فى صالح الأعضاء، مشيرا إلى أنه يثق فى مجلسه الموقر لأنهم قادرون معا على تحقيق المزيد من التقدم.

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