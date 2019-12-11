شكرا لقرائتكم خبر عن آه يا حنان.. مصطفى حجاج يحيى حفلا بالقاهرة الجديدة 2 يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُحيى المطرب مصطفى حجاج حفلاً غنائيًّا الخميس الموافق 2 يناير المقبل داخل أحد المولات بالقاهرة الجديدة، ويقدم حجاج خلال الحفل عددا من أغانيه التى اشتهر بها، منها: "خطوة، زحمة حياتى، يا منعنع، يا لوز مقشر، الوجع، أنا بتقطع من جوايا، اللى يقدر يتقدر، 100 وش"، وغيرها.

وكان مصطفى حجاج قد طرح 4 أغنيات من ألبومه الجديد، الأولى تحمل اسم "آه يا حنان" من كلمات عنتر هلال، وألحان محمد يحيى وتوزيع توما وهندسة صوتية هانى محروس، وهى الأغنية التى تم إنتقادها بشكل كبير، نظرا لكلماتها.

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والأغنية الثانية التى طرحها حجاج من الألبوم كانت بعنوان "جرح بعد جرح" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أسامة عبد الهادى وهندسة صوتية هانى محروس، والثالثة "بعدك حياتى تمام"، وهى كلمات هيثم سليم، وألحان ياسر نور، وتوزيع وسام عبد المنعم، والرابعة "هتزهزه"، وهى من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع أسامة عبد الهادى.

يذكر أن آخر أعمال مصطفى حجاج هو ديتو أصالة بأغنية "لما تقول يا عوم" الدعائية لفيلم النجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم أسامة، "ولاد رزق 2" وهى من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع جلال حمداوى.