تفاصيل دور شريف سلامة مع هيفاء وهبي في "أسود فاتح"

محمد اسماعيل - القاهرة - يشارك الفنان شريف سلامة في مسلسل "أسود فاتح" للنجمة هيفاء وهبي، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

وأشار سلامة، في بيان صحفي، إلى أن مسلسل "أسود فاتح" يبدأ تصويره في منتصف شهر يناير المقبل في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأكد سلامة أنه يقدم شخصية "سيف"، الذي تدور أحداث المسلسل حول شخصيته القوية والمؤثرة على جميع الأفراد في دائرة علاقاته، ما يسبب صراعا قويا لأبعد الحدود بينهم.

وتابع سلامة أنه سعيد بالتعاون للمرة الأولى مع النجمة هيفاء وهبي، وأن هذا الدور جديد عليه ولم يقدمه من قبل بهذه الصورة، متمنيا أن ينال العمل رد فعل إيجابي من قبل الجمهور والنقاد وغيرهم.

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مسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي، شريف سلامة، المطرب أحمد فهمي، رانيا منصور، فراس سعيد، حسام الجندي، صبري فواز، حنان سليمان، وغيرهم، وهو من إنتاج شركة صباح إخوان للمنتج صادق الصباح، ومن سيناريو وحوار أمين جمال وإخراج كريم العدل.

ويشارك الفنان شريف سلامة في فيلم "الصندوق الأسود" للنجمة منى زكى والذي يتم تصويره حاليا، ومن بطولة مصطفى خاطر ومحمد فراج وغيرهم، وهو من سيناريو وحوار أحمد هيثم الدهان وإخراج محمود كامل.

يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف سلامة دراميا مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" حكاية "بدلة جديدة" والذي عرض مؤخرا، وشاركته في بطولة العمل الفنانة رانيا منصور، وهو من سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد جمعة.