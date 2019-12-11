صور| خطوبة محمد الشرنوبي على مديرة أعمال أنغام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي
احتفل الفنان محمد الشرنوبي بخطبته على راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، فى أجواء عائلية، وبحضور العائلتين وبعض الأصدقاء، بمنزل العروس.
وشارك "الشرنوبي"، جمهوره ومحبيه صورًا من حفل خطبته، عبر حسابه بـ"انستجرام"، وعلق عليه قائلًا: "مبروك علينا يا حبيبتي، وربنا يقدرني وأسعدك وأعرف أخليكي على طول مبسوطة".
وتُعد هذه هي الخطبة الثالثة للشرنوبي، فقد سبق وارتبط بالمنتجة سارة الطباخ، ولمي كتكت ابنة الفنانة أمل رزق.
على جانب آخر، قدم الشرنوبى حفلاً غنائيًا خلال فعاليات مهرجان الموسيقى بدورته الـ28.
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