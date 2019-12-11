هكذا أحيت إليسا ذكرى ميلاد نجيب محفوظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفنانة إليسا عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة تحيي بها ذكرى ميلاد الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ.

وكتبت إليسا: "إياك والسخرية من الناس أو الهزء بالبؤساء، فأنت تجهل الدور الذي تعدّه لك الأقدار غدا، من أجمل ما كتب نجيب محفوظ.. تحية لروحه في ذكرى ميلاده".

وفى مثل هذه اليوم منذ 108 أعوام، ولد الأديب العالمى نجيب محفوظ، إذ ولد صاحب نوبل بحي الحسين فى يوم الاثنين 11 ديسمبر عام 1911، وحصل على جائزة نوبل فى الآداب لعام 1988م وهو الأديب العربى الوحيد الذى حصل على الجائزة.

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وحصل نجيب محفوظ على جائزة نوبل عندما كان فى السادسة والسبعين من عمره، وكان يتعين عليه السفر للسويد لتسلم الجائزة فى العاشر من ديسمبر من ذلك العام لكنه لم يسافر وقرر إرسال ابنتيه ليستلما الجائزة نيابة عنه، وقد ألقى كلمته الصحفى والأديب محمد سلماوي.

وتُوفى محفوظ فى 30 أغسطس 2006 فى مستشفى الشرطة بالعجوزة.