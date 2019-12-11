زيادة معاشات أعضاء نقابة الموسيقيين

محمد اسماعيل - القاهرة - اعتمد مجلس نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، في اجتماعه الذي انتهى في ساعة متاخرة من مساء أمس زيادة قيمة معاشات أعضاء الجمعية العمومية بقيمة 10% بداية من شهر يناير المقبل.

وناقش الاجتماع جميع الميزانيات السابقة، التي لم تناقش وجميع البنود الواردة في الميزانية الحالية.

ووجه النقيب والمجلس الشكر للفنان منصور هندي، رئيس لجنة العمل، للمجهود الذي قامت به اللجنة خلال الفترة الاخيرة من هيكلة للجنة العمل وزيادة في إيراداتها.

وأكد نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر أن الأيام المقبلة ستشهد تطورا في العمل النقابي بما يصب في صالح الأعضاء.