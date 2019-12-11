أمير كرارة يدعم شابًا مصابًا بالتوحد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص الفنان أمير كرارة، على دعم أحمد الشيخ أحد الشباب المصابين بالتوحد، من خلال مشاركته غناء نشيد "بلادي بلادي" إهداءً لشباب مصر.

وحاز الفيديو إعجاب عدد كبير من الجمهور، الذين أشادوا بتصرف "كرارة"، مؤكدين أنها لافتة إنسانية جميلة من الفنان.

على جانب آخر، يستعد كرارة لخوض السباق الرمضاني القادم بمسلسل "الاختيار"، تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.

وتدور أحداث المسلسل حول قصة وفاة العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.