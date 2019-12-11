فن ومشاهير

تراند اليوم : فنانة شهيرة: بغسل رجل زوجي بالمياه والملح

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أثارت الفنانة المصرية داليا مصطفى حالة من الجدل بعد تصريحات لها قالت فيها أن تغسل قدم زوجها الفنان شريف سلامة بالماء والملح عند عودته متعبا إلى المنزل.

 

وقالت مصطفي في تصريحات حسب صحيفة صدي البلد المصري، "اي ست طبيعية على فكرة شايفة زوجها تعبان لازم تساعده مش شايفة فيها حاجة غلط" 

وأضافت: "عندما عاد زوجي من تصوير أحد أعماله الدرامية والذي استمر مدته 24 ساعة كان متعبا جدا وكنت في تلك الفترة معي "ملح من الأردن عندما سافرت، وقمت بغسلها".

وتابعت: "أنا لست ضد هذه الأمور فاحترام الزوجة لزوجها أمر طبيعي فلابد من الوقوف بجانبه وتلبيه طلباته".

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