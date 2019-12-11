بعد مشاهدتهما معاً.. حلا شيحة تكشف حقيقة علاقتها برجل أعمال مصري شهير!

ردت الفنانة المصرية حلا شيحه على ما أطلق خلال الأيام الماضية من شائعات حول علاقتها برجل أعمال مصري شهير في مجال العقارات. وخلال حوارٍ مع ETبالعربي ردت شيحة على شائعة ارتباطها برجل الأعمال وتقديمه “فيلا” لها في مجمع سكني يمتلكه وقالت ساخرةً “هاتولي الفيلا ومش عايزاه هو”.

وأضافت شيحة “لا أعرف مصدر تلك الشائعة أو غيرها ولذلك أفضل عدم الرد و أحرص على تجاهل كل هذه الشائعات التي لا صحة لها من الأساس، ودائماً مشغولة بأعمالي، ولو هناك حاجة حقيقية بجد هعلن عنها على الفور”. كما نفت شيحة ما يتداوله الناشطون خلال الأيام الماضية حول إجرائها عمليات تجميل في منطقة الوجه وفي الأنف، مؤكدةً على أنها لا تفضل إجراء مثل هذا النوع من الجراحات.