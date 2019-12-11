فن ومشاهير

ليلتان متتاليتان لنصير شمة في الساقية

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تستضيف ساقية الصاوي في يومين متتاليين عازف العود الشهير نصير شمة يومي السبت والأحد 28 و29 من شهر ديسمبر الجاري، تبدأ أسعار التذاكر من 127 جنيه وتصل إلي 187، تبدأ الحلفة في تمام الساعة الثامنة مساءً في قاعة الحكمة بالساقية، يمكن حجز التذاكر عن

طريق موقع الساقية الإلكتروني أو عن طريق شباك التذاكر بمقر الساقية بالزمالك.

 

قدم الفنان نصير شمة عدد من الحفلات خلال عام 2019 كان من بينهم ثلاث حفلات أقامها في المملكة العربية كذلك أقام حفلة

على مسرح الفلهارموني" في لوكسمبورج. 

 

الجدير بالذكر إن نصير شمة هو عازف عود عراقي ويعد من أشهر عازفي العود، حصل نصير شمة على العديد من الجوائز والتكريمات من بينهم جائزة مهرجان ملتقي النجوم بالأسكندرية في عام 2010، كذلك حصل على جائزة المهرجان الثقافي الدولي بقسطنطينية عام 2010، جائزة الإبداع من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 42.

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