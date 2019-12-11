فيديو.. أحمد جمال يكسر حاجز المليون بـ قصاد عيوني في أقل من أسبوع

أحتفل الفنان أحمد جمال بكسر حاجز المليون نسبة مشاهدة، وذلك منذ طرحه كليب قصاد عيوني المليون مشاهدة عبر قناة مزيكا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأغنية قصاد عيوني: كلمات أمير طعيمة، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبدالسلام، والكليب من إخراج شريف فرنسيس. Advertisements ويشار إلى أن الفنان أحمد جمال يتعاون من خلاله ألبومه الجديد مع مجموعة متميزة من الشعراء والملحنين والموزعين ومن بينهم: أمير طعيمة، نور الدين محمد، جمال الخولي، محمد عاطف، عزيز الشافعي، أحمد زعيم، مدين، أحمد إبراهيم، توما، ومن المقرر طرح الألبوم قريبًا، كما أستغرق تحضير الألبوم ما يقرب من عام ونصف العام. والملحنين والموزعين ومن بينهم: أمير طعيمة، نور الدين محمد، جمال الخولي، محمد عاطف، عزيز الشافعي، أحمد زعيم، مدين، أحمد إبراهيم، توما، ومن المقرر طرح الألبوم قريبًا، كما أستغرق تحضير الألبوم ما يقرب من عام ونصف العام.

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