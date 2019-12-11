كارمن سليمان تتعاقد مع شركة إنتاج عالمية

تستعد المطربة كارمن سليمان لتقديم حفل "خاص جدًا" من نوعه تدشن خلاله تعاقدها رسميًا مع شركة عالمية تتولى مهمة إنتاج عدة أعمال غنائية جديدة.
ومن المنتظر أن تطلق الشركة أول أغنية يوم الخميس المقبل فيسهرة مميزة تشهدها القاهرة، بحضور أصدقائها المقربين ورفقاء مشوارها الفني من مطربين وملحنين وموزعين وموسيقيين والعائلة والأصدقاء المقربين.
وتكشف كارمن عن هويتها الحقيقية المتسمة بالجرأة والحيوية والطاقة وتطلق العنان لشخصيتها "الحقيقية" خلال اللون الموسيقي المفاجئ في الأغنية المنتظرة بصاتك التي يلحنها ويشرف عليها الملحن والمنتج الموسيقي مصطفى جاد، وهي كلمات سامي علي، وتوزيع ماز، بينما تتعاون لأول مرة خلال الكليب مع المخرج أمير رواني، الذي أخرج "إنت معلم" للفنان المغربي سعد لمجرد.
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