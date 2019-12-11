فيديو.. ميخائيل سميرنوف يطرح كليب تحت نافذتك

طرح الفنان العالمي ميخائيل سميرنوف أحدث كليباته بعنوان تحت نافذتك، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. العالمي يذكر أن الفنان العالمي ميخائيل سميرنوف طرح مؤخرًا ألبوم يحمل نفس اسم الكليب، ويضم الألبوم على باقة متميزة من الأغاني ومن بينهم: كسر الجيتار, دموع، عظيم. طرح مؤخرًا ألبوم يحمل نفس اسم الكليب، ويضم الألبوم على باقة متميزة من الأغاني ومن بينهم: كسر الجيتار, دموع، عظيم. Advertisements

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