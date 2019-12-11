رشا السيد تُصور فيلم burn لعرضه في أمريكا

تنشغل الفنانة الإماراتية رشا السيد حاليا بتصوير فيلم إنجليزي بعنوان«burn» تقوم ببطولته بمشاركة عدد من الفنانين الهنود، ويقوم بإخراجه مخرج هندي، وسيتم طرحه بدور العرض السينمائي في أمريكا في شهر فبراير المقبل، وبعدها سيتم عرضه في إمارة الشارقة بدولة الإمارات.

وتدور فكرة الفيلم حول التدخين وأثاره السلبية، حيث تجسد "رشا" دور أم لطفلين توفى أحدهم بسبب قيام والدهم بالتدخين والآخر مريض بسبب بهذا السبب، وتنفصل عن زوجها بسبب هذا الأمر، وتدخل

على آثر الأحداث المستشفى، وتدور مشاكل بينها وبين الأب على هذا الموضوع.وأعربت الفنانة الإماراتية عن سعادتها بتلك التجربة التي اعتبرتها نوع جديد وتحدي بالنسبة لها، كونها فكرة مختلفة وأن تشارك في فيلم مع فنانين من جنسية مختلفة بثقافات مختلفة، ووصفت أجواء التصوير بالرائعة وأشادت بروح التعاون بين أطراف العمل، متمنية أن تجتمع في أعمال أخرى بنفس فريق هذا العمل التي تمنت أن يحقق النجاح.تعيش الفنانة الإماراتية رشا السيد حالة من النشاط الفني، عقب تكريمها من قبل الشيخ عبيد بن سهيل المكتوم والشيخ عبد العزيز المعلا، حيث تم منحها لقب سفيرة السعادة والإيجابية لدولة الإمارات لعام 2019، نظرا لجهودها المبذولة بالأعمال الإنسانية الداعمة للمجتمع والأفراد.وانتهت رشا السيد مؤخرا من تصوير دورها في مسلسل «اتجاه خاطئ»، الذي يعد عمل فنتازيا يجمع بين الإثارة والتراجيديا في قالب واحد يتم طرحه بطريقه جديدة، وهو بطولة تركي اليوسف وإلهام علي ورشا السيد وأحمد شعيب والمذيعة غريس قبيلي، ويقوم بإخراجه محمد لطفي.