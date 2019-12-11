تراند اليوم : وفاء الحيوانات .. موت الحصان الخاص بشعبان عبد الرحيم حزنا علي فراقه

كشف وحيد شعبولا، مساعد الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، عن خبر موت الحصان الخاص بالراحل حزناً عليه.

ووضح وحيد إنهم فوجئوا أن حصان الراحل شعبان عبد الرحيم رفض الطعام والشراب بشكل نهائي، ولم يستطع أحد السيطرة عليه.

وأضاف وحيد أنهم استدعوا الطبيب البيطري للحصان، والذي لم يعرف سبب مرضه حتى توفى حزناً على صاحبه.

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رحل شعبان عبد الرحيم عن عالمنا فجر الثلاثاء 3 ديسمبر عن عمر 62 عاما، في مستشفى ‏المعادي ‏العسكري‎.

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وتم تشييع جنازة الفنان الراحل عقب صلاة العصر الثلاثاء 3 ديسمبر من مسجد السيدة نفيسة، ودفن في ‏مقابر ‏الأسرة في قرية ميت حلفا‎.