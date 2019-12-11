تراند اليوم : شاهد- إبنة سعد الصغير تخطف قلوب الجمهور في أحدث ظهور لها .. هل تشبه والدها؟

حرص محمود نجل الفنان سعد الصغير على تهنئة شقيقته الصغرى منة بعيد ميلادها.

ونشر محمود صورة تجمعه بشقيقته منة والتي لم تظهر كثيراُ في وسائل الإعلام، وتظهر منة في الصورة وقد أصبحت شابة جميلة.

وكتب محمود لشقيقته:”انتي بقي بنتي الصغيره قلبي من جوا يا روح قلبي انا ياست الكل ياقمر القمرات كل سنه واني طيبه ياقلبي ودايما معايا يا اطيب حد في العالم بجد انتي مفيش منك اتنين والله الغظيم بحبك #اختي_الصغير_القمر الي بموت فيها ويارب اشوفك احسن عروسه ياحبيبتي وافضل معاكي دايما happy birthday day ???????? manosht”.