تراند اليوم : كفرناحوم يمثل المغرب فى مهرجان الامم المتحدة لأفلام الهجرة

تطلق منظمة الأمم المتحدة للهجرة (IOM) للعام الرابع على التوالي ، من 28 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2019 ، المهرجان الدولي للأفلام حول الهجرة (GMFF) الذي يقدم ، من خلال أكثر من 100 بعثة في العالم ، مجموعة مختارة من الأفلام التي تجسد جمال وتحديات الهجرة التي يعيشها أولئك الذين يفرون من منازلهم بحثًا عن حياة أفضل ، والمساهمات الفريدة التي قدمها المهاجرون في مجتمعاتهم الجديدة.

في هذا السياق ، انضمت المنظمة الدولية للهجرة في المغرب إلى البعثات الأخرى المشاركة في هذا الحدث الدولي من خلال تحديد موعد عرض فيلم Capharnaum للمخرج نادين لبكي يوم 6 ديسمبر في سينما لا رينيسانس بالرباط.

يتتبع هذا الفيلم المتحرك الذي يستحضر موضوع حراك الشباب ، مسار زين ، وهو طفل عمره 12 عامًا بحثًا عن الهوية يسعى إلى مواجهة تحديات الحياة التي فرضت عليه. من خلال هذا الإسقاط ، تنضم المنظمة الدولية للهجرة في المغرب إلى شركائها الحكوميين وغير الحكوميين ، وذلك بفضل التمويل المقدم من وزارة الشؤون الخارجية الدانمركية ، لزيادة الوعي وتعزيز الفرص الغنية التي يمكن أن توفرها الهجرة لتنمية المجتمعات. حفلات الاستقبال والعبور. وسيتبع عرض فيلم كفرناحوم نقاشًا مع الجمهور حول الموضوعات التي يغطيها الفيلم وعرض موسيقي