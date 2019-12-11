ساندي تتهم كارمن سليمان بسرقتها والتعدي على حقوقها الفكرية

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كتب امير فتحي في الأربعاء 11 ديسمبر 2019 06:48 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” ساندي ” عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة من تحمل العلامة التجارية التي تمتلكها وهي الخاصة بخط إنتاج عدسات لاصقة تحمل إسمها .
وأشارت إلى أن الفنانة المصرية ” كارمن سليمان ” سرقت هذه العلامة وتعدت على حقوقها الفكرية بعد أن وضعت نفس اللوجو ” العين ” على بوستر أغنيتها الجديدة ” بص قدامك ” التي تستعد لطرحها قريبا .. وتدور أحداثها في الفترة الفرعونية حيث تجسد كارمن شخصية الملكة كليوباترا .
فكتبت ساندي في تعليقها على الصورة قائلة : ” للتوضيح ده بوستر المنتج بتاعي للعدسات اللاصقة اللي نزلته من شهر سبتمبر اللي فات وفوجئت بصديقتي المطربة كارمن سليمان بعمل لوجو مشابه لأغنيتها الجديدة وبعتبر ده تعدي على حقوقي الملكية الفكرية ” .
وتابعت : ” ما يصحش اتعب واعمل مجهود عشان اعمل علامة تجارية مميزة ويجي حد يأخذها على الجاهز لمجرد اعتقاد انها اتنست وأنا ف الأصل صاحبه العلامة التجارية ومتوثقة بالأوراق والتواريخ شكرا صديقتي الغالية ” .
وعلى الجانب الآخر لم ترد كارمن سليمان على هذا الإتهام بشكل مباشر ولكنها اكتفت بنشر عدة بوسترات للعمل المنتظر تضمن عدة أيقونات مصرية قديمة كلها تحمل أيقونة العين السحرية المشهورة مع صور القط الفرعوني الأسود للتأكيد على أن الاقتباس في الحالتين كان من جداريات المعابد والمقابر المصرية القديمة .
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