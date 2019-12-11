كتب امير فتحي في الأربعاء 11 ديسمبر 2019 06:48 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنان المصري ” محمود رضا ” مؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية والتي اشتهرت بتقديمها العديد من الرقصات الإستعراضية والأعمال الفنية والتي وصلت إلى العالمية .
وظهر محمود رضا في مقطع الفيديو وهو يرقص مع فرقته على أحد المسارح على أغنية من فيلمه ” غرام في الكرنك ” .
ونال مقطع الفيديو إعجاب رواد السوشيال ميديا وحقق انتشارا واسعا .. وأشاد المتابعون بخفة الحركة والقدرة على الرقص بسهولة التي ظهر عليها محمود رضا على الرغم من كبر سنه .
ويحتفل اليوم الفنان محمود رضا بعيد ميلاده ال 89 .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. في عامه ال 89 محمود رضا يرقص رقصته الشهيرة في فيلم ” غرام في الكرنك ” مع فرقته على المسرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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