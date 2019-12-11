شاهد .. في عامه ال 89 محمود رضا يرقص رقصته الشهيرة في فيلم ” غرام في الكرنك ” مع فرقته على المسرح

كتب امير فتحي في الأربعاء 11 ديسمبر 2019 06:48 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنان المصري ” محمود رضا ” مؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية والتي اشتهرت بتقديمها العديد من الرقصات الإستعراضية والأعمال الفنية والتي وصلت إلى العالمية .

وظهر محمود رضا في مقطع الفيديو وهو يرقص مع فرقته على أحد المسارح على أغنية من فيلمه ” غرام في الكرنك ” .

ونال مقطع الفيديو إعجاب رواد السوشيال ميديا وحقق انتشارا واسعا .. وأشاد المتابعون بخفة الحركة والقدرة على الرقص بسهولة التي ظهر عليها محمود رضا على الرغم من كبر سنه .

ويحتفل اليوم الفنان محمود رضا بعيد ميلاده ال 89 .