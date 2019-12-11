تعرف على بعض الأطعمة التي ينصح بتناولها أثناء تلقي العلاج الكيماوي‎

كتب امير فتحي في الأربعاء 11 ديسمبر 2019 06:48 مساءً - كشفت مجلة ” The Health Site ” عن بعض الأطعمة ذات النكهات المعتدلة وسهلة الهضم وعالية المحتوى الغذائي التي يفيد تناولها مرضى السرطان أثناء تلقيهم العلاج الكيماوي .

والتي تساعد في محاولة التغلب على الأعراض التي يسببها العلاج الكيماوي من بينها جفاف الفم وتغيرات في حاسة التذوق والغثيان والتعب .. والتي قد تجعل الأكل مهمة شاقة .

وأكد العديد من الخبراء على ضرورة تناول الطعام الصحي خلال تلك الفترة المجهدة للجسم .

وتمثلت تلك الأطعة التي كشفت عنها المجلة في الآتي :

1- القرنبيط والخضروات الصليبية : فالقرنبيط والبروكلي والخضروات الصليبية الأخرى غنية بالمواد المغذية التي يحتاجها الجسم .. وخاصة البروكلي الذي يحتوى على ” السولفورافان ” وهو مركب نباتي يساعد على حماية صحة الدماغ أثناء الخضوع للعلاج بالكيماوي ومكافحة مرض السرطان .

2- المرق : حيث يساعد المرق في ترطيب الجسم وإنعاشه خاصة إذا بدأ الشعور بتغيير في مذاق الماء أثناء تلقي العلاج الكيماوي .

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3- الأفوكادو : يحتوي على الكثير من الدهون المفيدة والألياف التي من شأنها إشباع ومد الجسم بالسعرات الحرارية اللازمة عندما تكون الشهية منخفضة .

4- بذور اليقطين : وهي غنية بالدهون والحديد ولكن ينصح بالابتعاد عنها إذا كان المريض يعاني من زيادة في مستويات الحديد في الدم .

5- الشوفان : يحتوي الشوفان على العديد من العناصر الغذائية المهمة والألياف التي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء لتجنب الإمساك والاسهال .. كما إنه يتمتع بمذاق مقبول إذا كان المريض يعاني من أعراض العلاج الكيماوي مثل جفاف أو تقرحات الفم أو الغثيان .

6- البيض : يساعد مزيج البروتين والدهون الموجود في البيض في مقاومة التعب المزمن والذي يصاحب في كثير من الأحيان العلاج الكيماوي .. كما أنه من السهل ابتلاعه إذا وجدت تقرحات في الفم .

7- اللوز والمكسرات : يتميز اللوز والمكسرات الأخرى بعدة عناصر غذائية حيوية مثل المنغنيز والنحاس والتي يكون الجسم في أمس الحاجة إليها أثناء تلقي العلاج الكيماوي .. كما أنه يعتبر وجبة خفيفة مثالية .