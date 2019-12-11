رجاء الجداوي تحتفل بعيد ميلاد حفيدتها بصور من الذكريات.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية رجاء الجداوي بعيد ميلاد حفيدتها روضة، من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

رجاء نشرت صور لها مع حفيدتها من مراحل عمرية مختلفة، وعلقت عبر حسابها وكتبت: «كل سنة وأنتي طيبة يا روضة يا نور عيني، وحياة قلبي الصغنونة، يارب يبارك فيك، ويسعدك، وينجحك، ويحفظك من كل شر، بحبك أوي أوي أوي».

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الفنانة المصرية تلقت عدد من التعليقات من قبل جمهورها الذي هنأها بعيد ميلاد حفيدتها من خلال حسابها الخاص.

رجاء الجداوي تزوجت في حياتها مرة واحدة من حارس المرمى حسن مختار، وذلك في بداية السبعينات، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة أميرة، والتي أنجبت ابنتها روضة.

على صعيد آخر، شاركت رجاء الجداوي، مؤخرًا في مسلسل “شبر مية” بجانب كلاً من أحمد السعدني، نجلاء بدر، محمد علي رزق، مراد ‏مكرم، محمد جمعة، نهى عابدين، ندى موسى، حنان سليمان، أمجد الحجار، إسماعيل شرف، وهو من تأليف شريف بدر الدين، و‏إخراج طارق رفعت، وإنتاج شركة سينرجي.‏