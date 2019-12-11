الممثلة التركية ياسمين أوزيلهان تتبرّع بأجرها كاملاً لجمعية خيرية

متابعة بتجــــــــــرد: رغم أن الممثلة التركية ياسمين أوزيلهان اعتزلت التمثيل بعد زواجها وبعد انتهاء مسلسل “الدكاترة” لتخصص كل وقتها لحياتها الخاصة، غير أنها ستطلّ مجدداً في الدراما التركية قريباً.

وفي التفاصيل أن أوزيلهان اقتنعت بالعودة أخيراً كضيفة شرف لحلقة واحدة فقط في مسلسل “الطبيب المعجزة” الذي يعرض حالياً في تركيا بشخصيتها الشهيرة نفسها وهي “الطبيبة ايلا”.

وفي خطوة إنسانية لافتة جداً، تبرّعت الممثلة التركية بأجرها الذي تقاضته كاملاً لإحدى المؤسسات الخيرية.