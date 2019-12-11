مجلة “تايم” تختار الناشطة غريتا تونبرغ شخصية العام 2019

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متابعة بتجـــــــــرد: أعلنت مجلة “تايم” الأميركية اختيار الناشطة السويدية غريتا تونبرغ كشخصية العام 2019، وتصدّرت صورة ابنة الـ16 عاماً غلاف المجلة الشهيرة.
وقد عنونت TIME صفحتها الأولى بـ “قوة الشباب”، ولفت المقال الموسّع المخصص عن غريتا تونبرغ إلى أنّ الشابة “نجحت في تحويل المخاوف الغامضة حول الكوكب إلى حركة عالمية تدعو إلى التغيير العالمي”.
ووصفت تونبرغ بأنها “مراهقة غير اعتيادية، تحوّلت الى أيقونة لجيل كامل، عندما استدعتها الشجاعة للتحدث عن الحقيقة إلى السلطات”.
يذكر أن الناشطة غريتا تونبرغ كانت قد اتهمت في خطاب لها بمدريد السياسيين بعدم بذل ما يكفي من الجهد لمكافحة تغير المناخ.
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