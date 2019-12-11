ناعومي كامبل تتأثر وتنشر خطاب ملكة جمال الكون.. “ترعرعت في عالمٍ لا يعتبر إمرأة مثلي جميلة”

متابعة بتجــــــــــرد: شاركت أكثر من 90 من ملكة جمال من مختلف دول العالم في مسابقة ملكة جمال العالم الّتي عُقدت في أتلانتا الأميركية يوم 8 كانون الأوّل 2019. وقد توجّت الشّابة زوزيبيني تونزي من جنوب إفريقيا، والّتي تبلغ 26 عاماً، ملكة على العرش.

وبعد تتويجها بساعاتٍ، أصبحت زوزيبيني تونزي حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي. و قد تأثرت ناعومي كامبل، عارضة الأزياء العالمية وصاحبة البشرة السمراء الداكنة، بأجوبة تونزي، إذ نشرت على حسابها على تويتر فيديو للملكة المتوجة وهي تلقي خطاباً حثّت من خلاله على احترام المرأة وحقوقها.

وقالت تونزي بالفيديو: “لقد ترعرعت في عالمٍ لا يعتبر إمرأة مثلي، بلون بشرتي ونوع شعري جميلة. وقد حان الوقت كي ينتهي ذلك الزمن! فأنا أريد أن ينظر الأطفال إلى وجهي ليروا انعكاس وجههم، وأريد أن تتوفر للنساء جميع الفرص”.

وأضافت زوزيبيني تونزي: “أهم ما يتعيّن علينا تعليمه للفتيات الصغيرات هو القيادة، الأمر الّذي كنّا نفتقر إليه بسبب التصنيفات الّتي ألصقها المجتمع بدورها”.