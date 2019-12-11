والد بيونسيه يفجّر مفاجأة من العيار الثقيل.. هذا ما كشفه

متابعة بتجـــــــــرد: كشف والد النجمة العالمية بيونسيه، ماثيو نولز، في مقابلة عبر “Vlad TV” عن تعرّض ابنته والمغنية كيلي رونالد، الّتي كانت تغني معها في الفرقة الغنائية الشهيرة “Destiny’s Child”، للتحرش الجنسي وهما في الـ١٦ من عمرهما.

وأوضح ماثيو، بعد أن فجّر هذه المفاجأة من العيار الثقيل، أنّ بيونسيه وكيلي كانتا من ضحايا التحرش من أعضاء فريق الراب المعروف بإسم “Jagged Edge”، عندما كانوا معاً في جولة مشتركة خلال أوائل سنة الألفين. ولم يتطرّق ماثيو إلى تحديد أسماء الشباب، بل ذكر أنّهم كانوا بعمر الـ21.

وفي سياق متّصل، رفض نولز الكشف عن رد فعله تجاه أعضاء الفرقة أمام الكاميرا، لافتاً الى أنّه اتّخذ موقفاً صارماً بحقّهم.