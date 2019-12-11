ماذا جرى لحفل أحلام بالسعودية.. وهل اشترت تذاكره خوفًا من قلة الحضور؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا زال عدد من الأشخاص ممن قاموا بشراء تذاكر حفل الفنانة أحلام ضمن ملتقى "أنا عربية" يتساءلون عن موعد الحفل الجديد والذي كان من المقرر إقامته مساء يوم الـ 18 من نوفمبر، ولكن تم تأجيله إلى وقت لاحق بسبب سوء الأحوال الجوية.

ولم يظهر للحفل خلال الأيام الماضية أي طارئ سواء بتحديد موعد جديد للحفل، أو طمأنة الجماهير التي قيل بأنها قد قامت بشراء تذاكر الحفل، ولم تتحدث عنه أحلام إلاّ بأن التذاكر قد نفدت جميعها وهو التصريح الذي تكرر كثيرًا قبل تأجيل الحفل.

وبدأت أحاديث المجالس تتداول أن تذاكر الحفل قد تم شراؤها بالكامل من قبل الفنانة أحلام التي قامت بدورها بتوزيعها بالطريقة التي تراها خوفًا من قلة الحضور، وهو الهاجس الذي يخيف أحلام دائمًا، حتى لو كان ذلك من حسابها الخاص.

كما أن بعض المصادر قد أشارت إلى أن الحفل قد كلف قرابة المليون ونصف المليون ريال، إلا أن هذا الحفل لم يتم وربما لن يتم لعدة أسباب، منها سفر رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ لخارج المملكة للعلاج، وبُعد المدة بين الملتقى وإقامة الحفل الذي لم يحدد حتى الآن.

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وفي وقت سابق قررت إدارة موسم الرياض تأجيل حفل توزيع جوائز المستشار تركي آل الشيخ في ملتقى "أنا عربية"، الذي تشارك فيه الفنانة أحلام، بسبب سوء الأحوال الجوية؛ إذ نشرت صفحة موسم الرياض تغريدة عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، قالت فيها: "نعتذر منكم.. بسبب سوء الأحوال الجوية.. تقرَّر تأجيل حفل توزيع جوائز المستشار تركي آل الشيخ في ملتقى أنا عربية للتصميم بمشاركة فنانة العرب أحلام".

وتم تقسيم تذاكر الحفل إلى أربع فئات، هي: الفئة الأولى "الذهبية" بقيمة خمسة آلاف ريال، الثانية "البلاتينية" بسبعة آلاف، الثالثة "الماسية" بعشرة آلاف، الرابعة "الملكيَّة" بـ 15 ألفًا، على أن يذهب قسمٌ من ريع التذاكر للأعمال الخيرية، حسبما أُعلن، قبل أن يتم تخفيض الفئة الأولى للنصف فقط.

وتُمنح الجوائز لست سيدات من المصممات المتميزات في المعرض بقيمة ٧٠٠ ألف ريال، لدعم الكوادر الوطنية والعربية، وتمكين المرأة في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والفنية، وتوسيع شبكة اتصالاتها، وتقديمها للجمهور العربي بصورة مهنية تليق بها.