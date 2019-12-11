محمود حميدة في مأزق لظهوره مع 12 فتاة.. ما القصة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة ظهر فيها الفنان المصري محمود حميدة وبجواره مواطنته الفنانة بسمة، وحولهما مجموعة كبيرة من الفتيات، الأمر الذي وضعه في مأزق مع الجمهور بسبب وضعية ظهوره بهذه الطريقة التي لا تتناسب مع تاريخه الفني.

وظهر محمود حميدة وهو في صدارة الصورة وحوله 12 فتاة غير معروفات للجمهور، وبدا حرصهن على الظهور في الصورة وكان بعضهن يرتدي ملابس قصيرة؛ ما جعل العديد من الانتقادات تلاحقه.

وتبيّن أن هذه الصورة تعود إلى احتفالية مشتركة أقامها عدد من نجوم الفن للفنانين محمود حميدة وبسمة، بمناسبة عيد ميلاديهما اللذي تصادفا في يوم واحد، وحضرته الفنانة بشرى والإعلامية بوسي شلبي والسيناريست تامر حبيب، وعدد كبير من الأصدقاء المقربين.

Advertisements

ونشرت بوسي شلبي، مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة الفنان محمود حميدة وبسمة وهما يطفئان الشموع ويتلقيان التهاني من الحاضرين، فيما قام الثنائي الفنانة بشرى والسيناريست تامر حبيب بالغناء لكلا النجمين بمناسبة عيد ميلادهما وسط تفاعل البعض مع الأغنية وتقطيع قالب الحلوى الذي ظهرت عليه صورة محمود حميدة وبسمة.

ويعيش الفنان محمود حميدة حالة من النشاط الفني هذه الفترة حيث يشارك في عدد من الأفلام المقرر عرضها خلال عام 2020 ، وهي فيلم "العارف..عودة يونس" مع الفنان أحمد عز، وفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع الفنان كريم عبد العزيز، ودينا الشربيني، فيما تنتظر بسمة عرض فيلمها السينمائي "رأس السنة" خلال يناير المقبل.

وكانت الفنانة بسمة عادت إلى مصر خلال الفترة الماضية بعد انقطاع استمر قرابة 6 سنوات عن الساحة الفنية وكان لها تصريحات سابقة قالت فيها إنها لا تنزعج من تصنيفها كممثلة جريئة؛ لأنها تدري جيدًا كيف تتحكم بتصرفاتها، وترى أن هناك جرأة تكون مطلوبة في بعض الأحيان، مشيرة إلى تعرضها لمضايقات وتجاوزات نالت منها ومن عائلتها بسبب كون جدها "يهوديًا".

وأضافت بسمة في لقاء تلفزيوني، أنها تعطلت كثيرًا بسبب سنوات الغياب عن الساحة الفنية التي قضتها في أمريكا، لافتة إلى أن النشاط السياسي للفنان إذا تعدى حدودًا معينة سيؤثر بالسلب عليه، لكن يجب على الفنان أن يكون لديه وعي اجتماعي.

يُذكر أن الفنانة بسمة كانت انفصلت عن زوجها الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، في مارس الماضي بعد عام كامل من الانفصال "غير الرسمي" بسبب تواجدها برفقة ابنتهما الوحيدة "نادية" في القاهرة، بينما تعذر عودة الزوج من أمريكا لأسباب خاصة.