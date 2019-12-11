صبري فواز: انتظروني مع هيفاء وهبي في 2020!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كشف الفنان المصري صبري فواز عن تفاصيل مشاركته في فيلم "استدعاء ولي عمرو" المقرر طرحه في دور السينما قريبًا، مشيرًا إلى أنه يجسد شخصية "يسري" وهي كوميدية.

وقال فواز في لقاء مع "فوشيا": "فيلم "استدعاء ولي عمرو" كوميدي خفيف وسط المعاناة التي يعيشها الجميع، ونتمنى أن يعجب الناس".

وأضاف: "فريق العمل رائع، حورية ومحمد عز وغيرهما مجموعة مميزة وسعيد بالتعاون معهم في استدعاء ولي عمرو".

وعن تلقيه استدعاء ولي أمر عندما كان تمليذًا في المدرسة، قال صبري فواز: "لا عمري ما جالي استدعاء ولي أمر".

وعن جديده في دراما رمضان 2020، قال فواز: "سأشارك في مسلسل "أسود فاتح" مع الفنانة هيفاء وهبي، في رمضان المقبل إن شاء الله".

يذكر أن الفنان صبري فواز ممثل ومؤلف ومخرج مسرحي مصري، قام بدور بليغ حمدي في مسلسل "أم كلثوم" وفيلم "حليم"، كذلك شارك في العديد من الأدوار في المسلسلات المصرية من أهمها الوصية - العائلة - امرأة من زمن الحب - والأصدقاء - ولحظات حرجة - وحدائق الشيطان - وليالي الحلمية - والبر الغربي - ومسألة مبدأ - وامرأة من نار - والفريسة والصياد - والمصراوية والسبع وصايا - وأفلام مبروك وبلبل - وأيام السادات - ودم الغزال - وعصابة الدكتور عمر - الدادة دودى - دكان شحاتة - كلمني شكرًا - العهد.

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أخرج العديد من المسرحيات أهمها حنقول كمان، ايزيس، صدى الأصداء، ليالى الحسينية، اللى خايف يروح، مزرعة الأرانب، ياسين وبهية، عروس الجنوب، المدد، ليل يا عين.

وألف وأخرج مسرحية ميسدكول من هولاكو، وكتب السيناريو والحوار لمسلسل حكايات بهية، وله مقالات متعددة ببعض الصحف والدوريات التي تصدر في القاهرة.

وأكد الفنان صبري فواز على عدم موافقته لدخول ولديه "صبا ومروان " المجال الفني والتمثيل إلا بعد الانتهاء من دراستهما، مشيرًا إلى أنه لا يشعر بالتناقض في هذا الشئ؛ لأنه خاض صعوبة التجربة في هذا المجال.

وأضاف صبري في تصريحات صحفية: "رفضت كل العروض التي قدمت لمروان، وهو تقبل هذا ولكن حرصت على تدريبه على الجيتار، كما أنه يحب عالم الإنترنت، وفي المقابل صبا موهوبة في التمثيل والغناء"، موضحًا أنه ليس ضد عملها بالفن ولكن بعد الانتهاء من التعليم.

يذكر أن آخر أعمال صبري فواز مسلسل "قيد عائلي" شارك في بطولة المسلسل كوكبة كبيرة من النجوم منهم عزت العلايلي، صلاح عبد الله، بوسي، ميرفت أمين، سيمون، محمد رياض، دينا فؤاد، ميرنا وليد، رامي وحيد، خالد سرحان، نضال الشافعي، هالة فاخر، أحمد التهامي، ميرهان حسين، ريم البارودي، إنعام سالوسة، منه فضالي ومحمد نجاتي، وهو من إنتاج شركة فنون مصر، ومن سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وتحت قيادة المخرج تامر حمزة.