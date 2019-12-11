شكرا لقرائتكم شهر على رحيله.. مسجد باسم هيثم أحمد زكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مازال أصدقاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي لا يصدقون رحيله وعدم تواجده إلى جوارهم، بعدما توفي قبل نحو شهر، إثر أزمة صحية تعرض لها، واستحوذت أسبابها على اهتمام الجميع إلا أنها لم تحسم بشكل نهائي.

إلا أن الأصدقاء قرروا أن يقدموا لصديقهم الراحل أمراً يتذكره به الجميع، بعدما قاموا ببناء مسجد يحمل اسمه، كي تظل سيرته الطيبة وذكراه متواجدة لدى الجميع.

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الأمر الذي أعلنت عنه زميلته الفنانة، ناهد السباعي، حيث نشرت عبر حسابها على "إنستغرام" صورة للمسجد المشيد تكريماً لزميلها الراحل.

ومع الساعات الأولى من صباح الجمعة، قالت ناهد إنها الجمعة الخامسة منذ رحيل هيثم، مشيرة إلى أن أصدقاءه في المدرسة وأصحابه قرروا بناء مسجد يحمل اسمه، على أن تكون الجمعة المقبلة في الثالث عشر من شهر ديسمبر، هي الأولى للصلاة في المسجد.

وطلبت ناهد من الجميع الدعاء لصديقها الراحل، كما طالبت وسائل الإعلام بعدم التواجد في المسجد يوم الجمعة، لأنه من أجل الصلاة والعبادة وليس التصوير.