كليب "قصاد عيوني" لأحمد جمال يتخطى المليون مشاهدة

تخطى الفنان أحمد جمال المليون مشاهدة بأحدث كليباته "قصاد عيوني" بعد مرور 7 أيام على طرحه على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "قصاد عيوني" هي أولى أغاني ألبومه الجديد المقرر طرح باقي أغانيه خلال الفترة المقبلة، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان مدين، توزيع أحمد عبدالسلام، والكليب من إخراج اليونانى شريف فرنسيس.

ويتعاون جمال في ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، فمن الشعراء أمير طعيمة، ونور الدين محمد، وجمال الخولى، ومحمد عاطف، والملحنون منهم عزيز الشافعى، وأحمد زعيم، ومدين، وباقى الأغانى من ألحانه، والتوزيع الموسيقي أحمد إبراهيم وتوما، واستغرق تحضير الألبوم ما يقرب من عام ونصف العام.

يذكر أن أحمد جمال أحيا في أغسطس الماضي، حفلا غنائيا ضمن جمال فعاليات مهرجان محكى القلعة الدولى للموسيقى والغناء.

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