"يهزك الشوق" يحقق ربع مليون مشاهدة في 24 ساعة

حقق ديو "يهزك الشوق" للفنانين ماجد المهندس وأحمد الهرمي ربع مليون مشاهدة تقريبا بعد مرور 24 ساعة عقب طرحه على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

ديو "يهزك الشوق" من كلمات محمد الخاجة، ألحان أحمد الهرمي، توزيع سيروس.

يذكر أن ماجد المهندس أحيا في نوفمبر الماضي، حفلا غنائيا مع الفنان حسين الجسمي، والفنان رابح صقر، والفنان راشد الفارس، ضمن فعاليات "موسم الرياض" في المملكة العربية السعودية، الذي ترعاه الهيئة العامة للترفيه.

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