طرح فيلم Black Christmas في دور العرض الأربعاء

يُعرض اليوم الأربعاء، في دور العرض السينمائي بمصر فيلم الإثارة Black Christmas، تزامنا مع اقتراب عطلة عيد الميلاد. وتدور أحداث الفيلم أثناء عطلة الكريسماس حيث تتحول أجواء الاحتفال التي تنعم بها فتيات جامعة هوثورن، إلى رعب شديد بعد تعرضهن للمطاردة والقتل على يد رجل غامض ذي رداء أسود يخفي معالمه؛ وتجد الفتيات أنفسهن أمام خيار؛ إما القتال من أجل حياتهن أو الموت في صمت. قد يهمك ايضاً: "لعنة لايورونا" يتصدر إيرادات السينما الأميركية بيع فيلم "المرأة الشريرة" قبل طرحه محليا في 136 دولة

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