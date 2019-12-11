القاهرة – لايف ستايل يستضيف اليوم الأربعاء، المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية ندوة بعنوان "دور السينما والدراما في محاربة الإرهاب والتطرف"؛ بحضور الفنانة إلهام شاهين والفنان سيد رجب والناقد طارق الشناوي ويديرها الإعلامي الدكتور جمال الشاعر؛ في السابعة مساء. تستضيف الندوة الفنانة إلهام شاهين، الفنان سيد رجب، والناقد طارق الشناوي، ويديرها الإعلامي جمال الشاعر. وتتناول الندوة دور السينما والدراما التليفزيونية في التوعية ضد الإرهاب والأفكار المتطرفة، إلى جانب إلقاء الضوء على شخصيات مشرفة كنماذج وقدوة للنجاح كأحد أساليب إعادة تشكيل الوعي. Advertisements قد يهمك ايضاً: بشري برفقة إلهام شاهين ويسرا وهند صبري إلهام شاهين تكشف موعد تصوير فيلم "حظر تجول"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيد رجب وإلهام شاهين والشناوي في ندوة في دار الأوبرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.