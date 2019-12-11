جميلة عوض تعلن موعد طرح "بنات ثانوي" في السينما

أعلنت الفنانة الشابة جميلة عوض عن موعد طرح فيلمها الجديد "بنات ثانوي" في دور العرض السينمائية، والذي يتزامن مع إجازة منتصف العام، يوم 7 يناير المقبل، مشيرة إلى أنها تقدم خلاله دورًا جديدًا لم تقدمه من قبل، وتجسد شخصية فتاة في الصف الثاني الثانوي في مدرسة حكومية.

فيلم "بنات ثانوي" بطولة جميلة عوض، ومحمد الشرنوبي، ومي الغيطي، وهدى المفتي، ومايان السيد، وهنادي مهنا، وتامر هاشم، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.

"بنات ثانوي" تدور أحداثه حول خمس فتيات في مرحلة الثانوية العامة، ويعرض ما يحدث لهن أثناء رحلتهن في البحث عن ذاتهن في مرحلة المراهقة.

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