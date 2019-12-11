"الفيل الأزرق 2" يتصدر المركز الأول في شباك الإيرادات

القاهرة – لايف ستايل حقق فيلم "الفيل الأزرق 2"، أمس الثلاثاء، ايرادات بلغت 6.156 جنيهًا، بينما حقق خلال الأسبوع الجاري 64،000 جنيه، ليواصل تصدره شباك الإيرادات بعد 20 أسبوعا من بداية عرضه بإيرادات إجمالية قدرها 103.582.813 جنيها. يذكر أن الفيلم من إخراج مروان حامد، وتأليف أحمد مراد، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني، ومن بطولة كريم عبد العزيز، وإياد نصار، وهند صبري، ونيللي كريم، وتارا عماد، وأحمد خالد صالح. قد يهمك ايضاً:

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