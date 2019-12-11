شكرا لقرائتكم خبر عن دينا وإبراهيم الحكمى وأصيل هميم نجوم حفل ليلة رأس السنة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى كل من الفنانة الاستعراضية دينا والمطرب السعودى إبراهيم الحكمي وأصيل هميم وإبراهيم السلطان، حفل رأس السنة لتكون ليلة عربية شاملة نجوم من مختلف أنحاء الدول العربية. ومن المتوقع أن تشهد حفلات رأس السنة هذا العام إقبالا جماهيريا كبيرا والسبب يعود لتنوع الفقرات والحفلات المقرر إقامتها في مصر ويحييها عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربي.

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