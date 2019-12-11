شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة لأحمد فهمى بعد عملية جراحية.. وهنا الزاهد: كنت قاعدة على الأرض بصوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان أحمد فهمي، على مشاركة جمهوره، بصورة جديدة له بعد الأزمة الصحية التى تعرض لها منذ ايام وخضع على اثرها لعملية جراحية دقيقة فى المرئ من قبل طبيب فرنسي.

وظهر فهمى فى الصورة التى نشرها منذ قليل عبر حسابه الشخصى بإنستجرام، وهو فى كامل أناقته ويظهر عليه علامات التعافى من العملية الجراحية، وسرعان ما حرص جمهوره على الاطمئنان على صحته وتقديم الدعم له.

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وفى تعليق ساخر للفنانة هنا الزاهد زوجة فهمى، على صورته، كتبت "بالنسبة للى قعدت على الأرض علشان تصورك؟"، كما حرص الفنان خالد الصاوى على المشاركة فى التعليقات وكتب "انت فى دهب ولا ايه؟".

وقارب فهمى على الانتهاء من تصوير مشاهده فى فيلم "العارف" مع أحمد عز وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء ويشارك فى بطولته محمود حميدة وكارمن بصيبص وركين سعد وأحمد خالد صالح وحازم ايهاب، ويجسد فيه شخصى بعيدا تماما عن الكوميديا المعتاد عليها.

ويستعد أحمد فهمى لفيلم كوميدى جديد بعنوان "السقوط فى حلم سوسن" والذى يشاركه البطولة مصطفى خاطر ويكتبه أيمن وتار ويخرجه أحمد الجندى وتنتجه شركة سينرجى، ومقرر البدء فى تصويره الفترة المقبلة ما بين مصر وأوروبا، وايضًا بعمل على التحضير لمسلسل "تيمون وبومبا" مع أكرم حسنى وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى للعرض فى رمضان المقبل.