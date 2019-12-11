شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تعرض بيونسيه وصديقتها للتحرش الجنسى فى فترة المراهقة.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ماثيو نولز، والد المغنية الشهيرة بيونسيه، أن نجلته وزميلتها فى الفرقة الموسيقية، كيلى رولاند، قد تعرضتا للتحرش الجنسى فى سن المراهقة.

وقال نولز، 67 عامًا، في محادثة مع تلفزيون فلاد أمس الثلاثاء إن عضوين من مجموعة R&B المتمركزة في أتلانتا "Jagged Edge"، تصرفا بشكل غير لائق مع بيونسيه وصديقتها عندما كان عمرهما 16 عامًا، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

Advertisements



بيونسيه وصديقتها

وكشف نولز أن الحادث وقع فى أواخر التسعينيات، وقال نولز، الذي ظهر في البرنامج للترويج لكتابه الجديد،"ديستني تشايلد: ذا تريلد"، "الفتيات كن قاصرات، يبلغن من العمر 16 عامًا، والشباب يبلغان من العمر 21 و 22 عامًا".

وقال "تلقيت مكالمة من كيلي وبيونسيه، قائلين إنهما يتعرضان باستمرار للمضايقة من قبل اثنين من الأعضاء في Jagged Edge"، ولم يحدد نولز أى من أعضاء الفريق يقصد، وكشف أنه أخرجهم من الحافلة في مدينة باتون روج بولاية لويزيانا الأمريكية